Директор Музею Революції Гідності розповів, про що йшлося на допиті у Нацполіції

“Мене викликали на допит у справі про кримінальне провадження стосовно коштів, які були… Стосовно, точніше будівництва і небудівництва меморіалу Героям Небесної Сотні. Дав необхідні свідчення слідчому, який якраз з’ясовував деталі, які якраз у кримінальному провадженні ведуться. Тому лаконічно пояснив ситуацію, чому Музей займався цим питанням, чому не був і досі не добудований меморіал, куди були витрачені кошти”, - сказав Ігор Пошивайло.

Він зазначив, що складається загальне враження, що ведеться об’єктивне розслідування і слідчі Нацполіції намагаються з’ясувати деталі.

“Вся інформація з нашого боку, зокрема, з мого, надана. Сприяємо, бо ми самі зацікавлені в тому, або справді, здавалося б, з цієї кризи, з цієї проблеми, яка виникла, вийшли на позитивний результат”, - додав Пошивайло.

За його словами, він з’явився на допит з власної ініціативи, бо Музей протистоїть спробам дискредитації і зацікавлений в повному і об’єктивному проведенню слідчих дій.

Також він додав, що генпідрядник, який має будувати меморіал Героям Небесної Сотні, готується до інвентаризації матеріалів, які були закуплені для будівництва.

“Сьогодні якраз допит стосувався конкретно наших дій”, - зазначив Ігор Пошивайло.

Раніше УНН повідомляв, що директора Музею Революції Гідності викликали на допит.

Також нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

У лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, що 19 листопада 2020 року до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.