Директор Музея Революции Достоинства рассказал, о чем шла речь на допросе в Нацполиции

"Меня вызвали на допрос по делу об уголовном производстве в отношении средств, которые были ... Что касается, точнее строительства и нестроительства мемориала Героям Небесной Сотни. Дал необходимые показания следователю, который как раз выяснял детали, которые как раз в уголовном производстве ведутся. Поэтому лаконично объяснил ситуацию, почему Музей занимался этим вопросом, почему до сих пор не достроен мемориал, куда были потрачены средства", - сказал Игорь Пошивайло.

Он отметил, что складывается общее впечатление, что ведется объективное расследование и следователи Нацполиции пытаются выяснить детали.

"Вся информация с нашей стороны, в частности, моей предоставлена. Способствуем, потому что мы сами заинтересованы в том, или действительно, казалось бы, из этого кризиса, по этой проблеме, которая возникла, вышли на положительный результат", - добавил Пошивайло.

По его словам, он явился на допрос по собственной инициативе, так Музей противостоит попыткам дискредитации и заинтересован в полном и объективном проведении следственных действий.

Также он добавил, что генподрядчик, который должен строить мемориал Героям Небесной Сотни, готовится к инвентаризации материалов, которые были закуплены для строительства.

"Сегодня как раз допрос касался конкретно наших действий", - отметил Игорь Пошивайло.

Ранее УНН сообщал, что директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос.

Также напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

В феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Также напомним, что 19 ноября 2020 года в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориалу на аллее Небесной Сотни.

После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит "экспертиза строительства музея", проектирование которого началось.