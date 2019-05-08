Дипломати заявили про труднощі з отриманням інформації про постраждалу в Шереметьєво українку

“За інформацією, яку ми маємо станом на зараз, йдеться про одну громадянку України, яка постраждала в аеропорту Шереметьєво внаслідок аварії літака”, — сказала Зеленко.

З її слів, за даними МЗС, жінка перебуває у клініці Скліфасовського, її стан — важкий.

“Подальші деталі ми намагаємось з’ясувати через наших консулів, але зараз складно отримати додаткову інформацію від управління з питань надзвичайних ситуацій у Москві, тому що зараз відбуваються процеси ідентифікації тіл та інші заходи, які унеможливлюють отримання в короткі терміни більш детальної інформації про це”, — зазначила речниця МЗС.

Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.