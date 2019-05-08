Дипломаты заявили о трудностях с получением информации о пострадавшей в Шереметьево украинке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины не может получить детали относительно украинки, пострадавшей в результате аварии в аэропорту Шереметьево, из-за загруженности работы местных служб по чрезвычайным ситуациям. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"По информации, которую мы имеем по состоянию на сейчас, речь идет об одной гражданке Украины, которая пострадала в аэропорту Шереметьево в результате аварии самолета", - сказала Зеленко.
По ее словам, по данным МИД, женщина находится в клинике Склифасовского, ее состояние - тяжелое.
"Дальнейшие детали мы пытаемся выяснить через наших консулов, но сейчас сложно получить дополнительную информацию от управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в Москве, потому что сейчас происходят процессы идентификации тел и другие меры, исключающие получение в короткие сроки более детальной информации об этом", - отметила пресс-секретарь МИД.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.