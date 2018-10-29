"Динамо" визнано топ-клубом за кількістю вихованців у чемпіонатах Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У 238-му “Тижневому звіті” Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) склали список клубів, що виховали найбільшу кількість футболістів, які виступають у найвищих лігах 31 Чемпіонату Старого Світу, інформує УНН із посиланням на ресурс Football-observatory.
Очолив список голландський “Аякс”: 77 гравців, які пройшли його структуру, виступають сьогодні в різних європейських дивізіонах.
Із-поміж українських клубів найвище у списку розташовується “Динамо”: 69 затребуваних нині вихованців київського клубу забезпечують йому другу сходинку, котру він ділить із сербським “Партизаном”.
Натомість “Шахтар” на 11-12 місцях сусідить також із представником сербського чемпіонату — “Войводиною” (по 48 “доморощених”), а “Дніпро” поділяє 46-48 позиції з норвезьким “Русенборгом” та іспанським “Атлетіко” (по 29).
До десятки кращих також потрапили: “Дінамо” Загреб — 66, “Црвєна Звєзда” — 61, “Спортінг” — 58, “Реал” Мадрид — 53, “Спарта” — 52 і “Динамо” Мінсь з “Хайдуком” — по 50.
Варто відзначити, що за кількістю вихованців в топ-5 чемпіонатів Європи пальму першості втримує “Реал” — 36, далій йде “Ліон” — 35, “Барселона” 34, “Атлетік” з Більбао — 26, а також “ПСЖ” із “Ренном” і “МЮ” — по 24.