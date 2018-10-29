"Динамо" признано топ-клубом по количеству воспитанников в чемпионатах Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В 238-м “Недельный отчете” Международного центра спортивных исследований (CIES) составили список клубов, воспитавших наибольшее количество футболистов, выступающих в высших лигах 31 Чемпионата Старого Света, информирует УНН со ссылкой на ресурс Football-observatory.
Возглавил список голландский “Аякс”: 77 игроков, которые прошли его структуру, выступают сегодня в различных европейских дивизионах.
Из числа украинских клубов выше в списке располагается “Динамо”: 69 востребованных ныне воспитанников киевского клуба обеспечивают ему второе место, которое он делит с сербским “Партизаном”.
А “Шахтер” на 11-12 местах соседствует также с представителем сербского чемпионата — “Войводиной” (по 48 “доморощенных”), а “Днепр” разделяет 46-48 позиции с норвежским “Русенборгом” и испанским “Атлетико” (по 29) .
В десятку лучших также попали: “Динамо” Загреб — 66, “Црвена Звезда” — 61, “Спортинг” — 58, “Реал” — 53, “Спарта” — 52 и “Динамо” Минс с “Хайдук” — по 50 .
Стоит отметить, что по количеству воспитанников в топ-5 чемпионатов Европы пальму первенства удерживает “Реал” — 36, далее следует “Лион” — 35, “Барселона” 34, “Атлетик” из Бильбао — 26, а также “ПСЖ” с " Ренном “и” МЮ "- по 24.