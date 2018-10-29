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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108439 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116407 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154855 просмотра

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7 марта, 17:42 • 148071 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129053 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173885 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145433 просмотра

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"Динамо" признано топ-клубом по количеству воспитанников в чемпионатах Европы

"Динамо" признано топ-клубом по количеству воспитанников в чемпионатах Европы

Киев  •  УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В 238-м “Недельный отчете” Международного центра спортивных исследований (CIES) составили список клубов, воспитавших наибольшее количество футболистов, выступающих в высших лигах 31 Чемпионата Старого Света, информирует УНН со ссылкой на ресурс Football-observatory.

Возглавил список голландский “Аякс”: 77 игроков, которые прошли его структуру, выступают сегодня в различных европейских дивизионах.

Из числа украинских клубов выше в списке располагается “Динамо”: 69 востребованных ныне воспитанников киевского клуба обеспечивают ему второе место, которое он делит с сербским “Партизаном”.

А “Шахтер” на 11-12 местах соседствует также с представителем сербского чемпионата — “Войводиной” (по 48 “доморощенных”), а “Днепр” разделяет 46-48 позиции с норвежским “Русенборгом” и испанским “Атлетико” (по 29) .

В десятку лучших также попали: “Динамо” Загреб — 66, “Црвена Звезда” — 61, “Спортинг” — 58, “Реал” — 53, “Спарта” — 52 и “Динамо” Минс с “Хайдук” — по 50 .

Стоит отметить, что по количеству воспитанников в топ-5 чемпионатов Европы пальму первенства удерживает “Реал” — 36, далее следует “Лион” — 35, “Барселона” 34, “Атлетик” из Бильбао — 26, а также “ПСЖ” с " Ренном “и” МЮ "- по 24.

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