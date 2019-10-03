"Динамо" вирушило на другий матч групової стадії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Київське "Динамо" вирушило на баталію другого туру групового етапу Ліги Європи проти "Лугано", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу з Києва.
Чартерний рейс із "динамівською" делегацією взяв курс на німецький Фрідріхсгафен, звідки автобусом команда дістанеться до швейцарського міста Санкт-Галлен.
До Швейцарії Олексій Михайличенко узяв наступних футболістів:
Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук
Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Георгій Цитаїшвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський
Форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.
Зазначимо, матч "Лугано" – "Динамо" розпочнеться завтра о 22:00 за київським часом. Наразі "Динамо" у групі В має в активі 3 очки, а "Лугано" йде без набраних балів.