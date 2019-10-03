"Динамо" отправилось на второй матч групповой стадии Лиги Европы

Чартерный рейс с "динамовской" делегацией взял курс на немецкий Фридрихсхафен, откуда автобусом команда доберется до швейцарского города Санкт-Галлен.

В Швейцарию Алексей Михайличенко взял следующих футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Отметим, матч "Лугано" - "Динамо" начнется завтра в 22:00 по киевскому времени. Сейчас "Динамо" в группе В в активе 3 очка, а "Лугано" идет без набранных баллов.