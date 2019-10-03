"Динамо" отправилось на второй матч групповой стадии Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Киевское "Динамо" отправилось на баталию второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Киева.
Чартерный рейс с "динамовской" делегацией взял курс на немецкий Фридрихсхафен, откуда автобусом команда доберется до швейцарского города Санкт-Галлен.
В Швейцарию Алексей Михайличенко взял следующих футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук
Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Отметим, матч "Лугано" - "Динамо" начнется завтра в 22:00 по киевскому времени. Сейчас "Динамо" в группе В в активе 3 очка, а "Лугано" идет без набранных баллов.