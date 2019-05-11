"Динамо" в компенсований час втратило перемогу над "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Київське "Динамо" у другому поспіль поєдинку УПЛ (Українська Прем'єр-Ліга - ред.) не змогли перемогти. На цей раз на НСК "Олімпійський" у протистоянні із "Зорею" у 28 турі УПЛ, передає кореспондент УНН.
Швидке взяття воріт допомогло "Динамо" почувати себе впевненіше. Циганков пробіг по лівій бровці поля, увірвався до штрафної та результативно прострілив на Назарія Русина. Проте на 59 хвилині Русин змарнував стовідсотковий момент. Де Пена пройшов двох візаві та вивів форварда на побачення з воротарем, який здійснив сейв.
Після марнування своїх моментів луганчани скористалися шансом в додатковий час – Сілас забив у ближній кут ударом зі штрафного (1:1).
Зазначимо, що різниця між "Динамо" та "Шахтарем" становить 8 очок, і "гірники" сьогодні зможуть поборотися аби збільшити її до 11-ти.
Нагадаємо, у суботу, 11 травня, увечері можливі обмеження у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".