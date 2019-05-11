"Динамо" в компенсированное время упустило победу над "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевское "Динамо" во втором подряд поединке УПЛ (Украинская Премьер-Лига - ред.) не смогли победить. На этот раз на НСК "Олимпийский" в противостоянии с "Зарей" в 28 туре УПЛ, передает корреспондент УНН.
Быстрое взятие ворот помогло "Динамо" чувствовать себя увереннее. Цыганков пробежал по левой бровке поля, ворвался в штрафную и результативно прострелил на Назария Русина. Однако на 59 минуте Русин потерял стопроцентный момент. Где Пена прошел двух визави и вывел форварда на свидание с вратарем, совершил сейв.
После траты своих моментов луганчане воспользовались шансом в дополнительное время - Силас забил в ближний угол ударом со штрафного (1:1).
Отметим, что разница между "Динамо" и "Шахтером" составляет 8 очков, и "горняки" сегодня смогут побороться чтобы увеличить ее до 11-ти.
Напомним, в субботу, 11 мая, вечером ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".