"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників в плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У рамках жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА визначились майбутні команди-супротивниці українських грандів – "Динамо" та "Шахтаря", передає кореспондент УНН.
Київське "Динамо" перебувало в числі сіяних команд та отримало в супротивники грецький "Олімпіакос". "Шахтар" отримав з числа сіяних колективів "Айнтрахт" з Франкфурта.
Натоміть "Генк" нашого Руслана Маліновського зіграє на даній стадії проти колишньої команди Руслана Ротаня і Едуарда Соболя чеської "Славії".
"Вікторія" Пльзень – "Динамо" Загреб
"Брюгге" – "Зальцбург"
"Рапід" – "Інтер"
"Краснодар" – "Байєр"
"Цюріх" – "Наполі"
"Мальме" – "Челсі"
"Селтік" – "Валенсія"
"Ренн" – "Бетіс"
"Лаціо" – "Севілья"
"Фенербахче" – "Зеніт"
"Спортінг" – "Вільяреал"
"БАТЕ" – "Арсенал"
"Галатасарай" – "Бенфіка".
Примітно, що жеребкування допомагав проводити колишній захисник збірної Португалії Рікарду Карвалью.
Додамо, "Динамо" перший матч зіграє в гостях, а "Шахтар" вдома. Перші зустрічі даного етапу пройдуть 14 лютого, а у відповідь – 21-го.
Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" втратили місця в клубному рейтингу УЄФА.