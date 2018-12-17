"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В рамках жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА определились будущие команды-противницы украинских грандов - "Динамо" и "Шахтера", передает корреспондент УНН.
Киевское "Динамо" находилось в числе сеяных команд и получило в противники греческий "Олимпиакос". "Шахтер" получил из числа сеяных коллективов "Айнтрахт" из Франкфурта.
"Генк" нашего Руслана Малиновского сыграет на данной стадии против бывшей команды Руслана Ротаня и Эдуарда Соболя чешской "Славии".
"Виктория" Пльзень - "Динамо" Загреб
"Брюгге" - "Зальцбург"
"Рапид" - "Интер"
"Краснодар" - "Байер"
"Цюрих" - "Наполи"
"Мальме" - "Челси"
"Селтик" - "Валенсия"
"Ренн" - "Бетис"
"Лацио" - "Севилья"
"Фенербахче" - "Зенит"
"Спортинг" - "Вильярреал"
"БАТЭ" - "Арсенал"
"Галатасарай" - "Бенфика".
Примечательно, что жеребьевку помогал проводить бывший защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью.
Добавим, "Динамо" первый матч сыграет в гостях, а "Шахтер" дома. Первые встречи данного этапа пройдут 14 февраля, а ответные - 21-го.
Напомним, "Динамо" и "Шахтер" потеряли места в клубном рейтинге УЕФА.