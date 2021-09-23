"Динамо" оштрафували на пів мільйона гривень через жорстку бійку вболівальників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. УАФ оштрафував київське "Динамо" через бійку за участі фанатів на НСК “Олімпійський” під час матчу “Динамо” — “Олександрія”. Про це повідомили в пресслужбі УАФ, передає УНН.
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“ФК „Динамо“ (Київ) за неналежну поведінку вболівальників під час матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ ФК „Динамо“ (Київ) — ФК „Олександрія“, що відбувся 18 вересня 2021 року, КДК УАФ зобов’язав сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні.
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Крім того, УАФ зобов’язав клуб провести наступні два домашні матчі чемпіонату УПЛ із частково закритими секторами (41 та 43).
Також київське “Динамо” буде змушене провести один домашній матч без уболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону УПЛ-2021/2022.
Нагадаємо
У Києві, 18 вересня, під час футбольного матчу “Динамо” — “Олександрія” на трибунах між фанами та уболівальниками сталася сутичка.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.