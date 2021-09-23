"Динамо" оштрафовали на полмиллиона гривен из-за жесткой драки болельщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. УАФ оштрафовал киевское "Динамо" из-за драки с участием фанатов на НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" - "Александрия". Об этом сообщили в пресс-службе УАФ, передает УНН.
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"ФК "Динамо" (Киев) за неподобающее поведение болельщиков во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ ФК "Динамо" (Киев) - ФК "Александрия", который состоялся 18 сентября 2021 года, КДК УАФ обязал оплатить обязательный денежный вклад в размере 500 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, УАФ обязал клуб провести следующие два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43).
Также киевское "Динамо" будет вынуждено провести один домашний матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.
Напомним
В Киеве, 18 сентября, во время футбольного матча "Динамо" - "Александрия" на трибунах между фанами и болельщиками произошла стычка.
По данному факту полиция начала уголовное производство.