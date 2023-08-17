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"Динамо" обіграло грецький "Аріс" у серії пенальті

"Динамо" обіграло грецький "Аріс" у серії пенальті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київський клуб "Динамо" переміг грецький "Аріс" (2:1) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій сезону-2023/24 та за підсумками серії пенальті вийшов до наступної стадії. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.Спорт.

Деталі

У матчі-відповіді третього раунду кияни обіграли грецький "Аріс" у серії післяматчевих пенальті – 6:5.

Перший матч команди провели у Греції, де перемогу з рахунком 1:0 здобули футболісти "Аріса". Результат першого матчу визначив суперечливий пенальті у другому таймі.

Номінально домашній матч проти "Аріса" "Динамо" проводило у Бухаресті. Для шансів на продовження єврокубкового сезону киянам в основний час потрібно було перемагати щонайменше в один гол.

Доповнення

Попри те, що "Динамо" потрібно було перемагати, перший тайм активніше провели грецькі гравці: вони здійснили шість ударів проти двох у киян.

На 39-й хвилині саме "Аріс" вийшов вперед: результативним ударом відзначився Лорен Морон. На перерву команди пішли за нічийного рахунку після того, як на 45-й хвилині гол забив Назарій Волошин.

Після перерви активнішими в атаці були гравці "Динамо": у другій половині зустрічі кияни здійснили по воротам суперника шість ударів, чотири – точні.

Вийти вперед "Динамо" змогло на 85-й хвилині, завдяки голу Олександра Караваєва.

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До другого тайму рефері зустрічі Себастьян Гісхамер компенсував чотири хвилини, однак забити ще один гол кияни не змогли, відтак, переможець протистояння визначився у овертаймі.

На початку другого екстратайму "Аріс" залишився у меншості після того, як Домагой Павічич отримав другу жовту картку.

До завершення овертайму жодна з команд не змогла забити бодай гол, відтак, переможець протистояння визначився у серії післяматчевих пенальті, у якій з рахунком 6:5 перемогло "Динамо".

Ліга конференцій. Кваліфікація. Третій раунд

  • "Динамо" (Україна) – "Аріс" (Греція) - 2:1 (пенальті - 6:5)
  • Голи: Волошин, 45, Караваєв, 85 – Морон, 39
  • "Динамо" у плей-оф раунді кваліфікації зіграє проти сильнішої команди в парі турецького "Бешикташа" та азербайджанського "Нефтчі" (перший матч — 3:1)

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