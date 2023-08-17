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"Динамо" обыграло греческий "Арис" в серии пенальти

"Динамо" обыграло греческий "Арис" в серии пенальти

Киев • УНН

 • 1132319 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Киевский клуб "Динамо" победил греческий "Арис" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций сезона-2023/24 и по итогам серии пенальти вышел в следующую стадию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.Спорт.

Детали

В ответном матче третьего раунда киевляне обыграли греческий "Арис" в серии послематчевых пенальти – 6:5.

Первый матч команды провели в Греции, где победу со счетом 1:0 одержали футболисты "Ариса". Результат первого матча определил спорный пенальти во втором тайме.

Номинально домашний матч против "Ариса" "Динамо" проводило в Бухаресте. Для шансов на продолжение еврокубкового сезона киевлянам в основное время нужно было побеждать как минимум в один гол.

Дополнение

Несмотря на то, что "Динамо" нужно было побеждать, первый тайм активнее провели греческие игроки: они нанесли шесть ударов против двух у киевлян.

На 39-й минуте именно "Арис" вышел вперед: результативным ударом отметился Лорен Морон. На перерыв команды ушли при ничейном счете после того, как на 45-й минуте гол забил Назарий Волошин.

После перерыва более активными в атаке были игроки "Динамо": во второй половине встречи киевляне нанесли по воротам соперника шесть ударов, четыре – точных.

Выйти вперед "Динамо" смогло на 85-й минуте, благодаря голу Александра Караваева.

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Ко второму тайму рефери встречи Себастьян Гисхамер компенсировал четыре минуты, однако забить еще один гол киевляне не смогли, поэтому победитель противостояния определился в овертайме.

В начале второго экстратайма "Арис" остался в меньшинстве после того, как Домагой Павичич получил вторую желтую карточку.

До завершения овертайма ни одна из команд не смогла забить хотя бы гол, поэтому победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, в которой со счетом 6:5 победило "Динамо".

Лига конференций. Квалификация. Третий раунд

  • "Динамо" (Украина) – "Арис" (Греция) - 2:1 (пенальти - 6:5)
  • Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 – Морон, 39
  • "Динамо" в плей-офф раунде квалификации сыграет против сильнейшей команды в паре турецкого "Бешикташа" и азербайджанского "Нефтчи" (первый матч — 3:1)

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