"Динамо" обыграло греческий "Арис" в серии пенальти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Киевский клуб "Динамо" победил греческий "Арис" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций сезона-2023/24 и по итогам серии пенальти вышел в следующую стадию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.Спорт.
Детали
В ответном матче третьего раунда киевляне обыграли греческий "Арис" в серии послематчевых пенальти – 6:5.
Первый матч команды провели в Греции, где победу со счетом 1:0 одержали футболисты "Ариса". Результат первого матча определил спорный пенальти во втором тайме.
Номинально домашний матч против "Ариса" "Динамо" проводило в Бухаресте. Для шансов на продолжение еврокубкового сезона киевлянам в основное время нужно было побеждать как минимум в один гол.
Дополнение
Несмотря на то, что "Динамо" нужно было побеждать, первый тайм активнее провели греческие игроки: они нанесли шесть ударов против двух у киевлян.
На 39-й минуте именно "Арис" вышел вперед: результативным ударом отметился Лорен Морон. На перерыв команды ушли при ничейном счете после того, как на 45-й минуте гол забил Назарий Волошин.
После перерыва более активными в атаке были игроки "Динамо": во второй половине встречи киевляне нанесли по воротам соперника шесть ударов, четыре – точных.
Выйти вперед "Динамо" смогло на 85-й минуте, благодаря голу Александра Караваева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина просит УЕФА наказать греческих ультрас за призывы убивать защитников Азовстали
Ко второму тайму рефери встречи Себастьян Гисхамер компенсировал четыре минуты, однако забить еще один гол киевляне не смогли, поэтому победитель противостояния определился в овертайме.
В начале второго экстратайма "Арис" остался в меньшинстве после того, как Домагой Павичич получил вторую желтую карточку.
До завершения овертайма ни одна из команд не смогла забить хотя бы гол, поэтому победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, в которой со счетом 6:5 победило "Динамо".
Лига конференций. Квалификация. Третий раунд
-
- "Динамо" (Украина) – "Арис" (Греция) - 2:1 (пенальти - 6:5)
-
- Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 – Морон, 39
-
- "Динамо" в плей-офф раунде квалификации сыграет против сильнейшей команды в паре турецкого "Бешикташа" и азербайджанского "Нефтчи" (первый матч — 3:1)
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоялась жеребьевка 1/16 розыгрыша Кубка Украины по футболу