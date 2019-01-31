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"Динамо" не дотримало обіцянки компенсувати Ленсу 8 тис. долл. за найм квартири

"Динамо" не дотримало обіцянки компенсувати Ленсу 8 тис. долл. за найм квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Узгоджуючи умови роботи з нідерландським футболістом Джермейном Ленсом, ФК "Динамо" (Київ) пообіцяло йому сплатити вартість орендованого житла. Однак, згодом клуб свою обіцянку не виконав. Із таким звинуваченням на адресу ФК екс-динамівець звернувся до Палати з вирішення суперечок ФІФА, передає УНН з посиланням на текст документа

Так, нідерландський нападник просив ФІФА зобов'язати столичний клуб компенсувати йому плату за найм квартири в розмірі 8 тис. доларів.

Аргументуючи цю вимогу, Ленс надав копію листування з адміністрацією клубу, яка обіцяла оплатити житло. Однак, з причини того, що цей пункт не був прописаний як обов'язковий в контракті з "Динамо", ФІФА задовольнити прохання Ленса відмовилося.

Нагадаємо, що ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленсу борги із зарплати - майже 8 млн грн. 

Крім того, Ленс звинуватив "Динамо" у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати. 

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