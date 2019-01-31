"Динамо" не сдержало обещания компенсировать Лэнсу 8 тыс. долл. за аренду квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Согласовывая условия работы с нидерландским футболистом Джермейном Ленсом, ФК "Динамо" (Киев) пообещало ему оплатить стоимость арендованного жилья. Однако, впоследствии клуб свое обещание не выполнил. С таким обвинением в адрес ФК экс-динамовец обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Так, нидерландский нападающий просил ФИФА обязать столичный клуб компенсировать ему плату за наем квартиры в размере 8 тыс. долларов.
Аргументируя это требование, Лэнс предоставил копию переписки с администрацией клуба, которая обещала оплатить жилье. Однако, по причине того, что этот пункт не был прописан как обязательный в контракте с "Динамо", ФИФА удовлетворить просьбу Лэнса отказался.
Напомним, что ФИФА обязала "Динамо" выплатить Лэнсу долги по зарплате - почти 8 млн грн.
Кроме того, Лэнс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты.