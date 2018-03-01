Димінському обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За клопотанням Генпрокуратури Петру Димінському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"За клопотанням Генпрокуратури Петру Димінському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою," - написала Сарган.
Так, 01.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України, та відносно підозрюваного Димінського обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Речниця нагадала, що дії водія Димінського теж знаходяться в прямому причинному зв’язку з наслідками ДТП, 07.12.2017 йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 11.12.2017 підозрюваного оголошено у розшук.
За інформацією органу досудового розслідування, в серпні 2017 року він покинув територію України та назад до країни не повертався.
Раніше, суд скасував запобіжний захід Димінському.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
У той же час, Інтерпол ще не ухвалив рішення стосовно оголошення у міжнародний розшук Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині.
Нагадаємо, 18 серпня 2017 року о 15.09 на автодорозі “Львів — Краковець” біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.