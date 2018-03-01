Диминскому избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По ходатайству Генпрокуратуры Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"По ходатайству Генпрокуратуры Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - написала Сарган.
Так, 01.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пресс-секретарь напомнила, что действия водителя Дыминского тоже находятся в прямой причинной связи с последствиями ДТП, 07.12.2017 ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 УК Украины. Постановлением старшего следователя по ОВД ГСУ ЧП Украины от 11.12.2017 подозреваемый объявлен в розыск.
По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 года он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался.
Ранее суд отменил меру пресечения Диминскому.
12 декабря Диминскому сообщили о подозрении.
В то же время, Интерпол еще не принял решения относительно объявления в международный розыск Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Львовщине.
Напомним, 18 августа 2017 в 15.09 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.