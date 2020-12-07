Ділянку нафтопроводу "Дружба" зупинили на добу через прокачку нафти з Одеси у Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Транснефть” на добу призупинила роботу ділянки нафтопроводу “Дружба” Міхалкі — Броди в напрямку Угорщини та Словаччини через планову прокачку сировини на Мозирський нафтопереробний завод (НПЗ) з Одеси. Про це повідомив журналістам офіційний представник “Транснефти” Ігор Дьомін, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“На добу зупинено ділянку Міхалкі — Броди (напрямок на Угорщину і Словаччину) через планову прокачку нафти з нафтопроводу Одеса — Броди на Мозир”, — сказав він.
Прокачування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на час призупинення ділянки Міхалкі — Броди може бути забезпечене за рахунок раніше створених запасів нафти.
Нафтопровід “Дружба” забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи.
Нагадаємо, станом на кінець червня цього року Мозирський нафтопереробний завод в Одесі розвантажили 5 танкерів з нафтою.