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Ділянку нафтопроводу "Дружба" зупинили на добу через прокачку нафти з Одеси у Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Транснефть” на добу призупинила роботу ділянки нафтопроводу “Дружба” Міхалкі — Броди в напрямку Угорщини та Словаччини через планову прокачку сировини на Мозирський нафтопереробний завод (НПЗ) з Одеси. Про це повідомив журналістам офіційний представник “Транснефти” Ігор Дьомін, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“На добу зупинено ділянку Міхалкі — Броди (напрямок на Угорщину і Словаччину) через планову прокачку нафти з нафтопроводу Одеса — Броди на Мозир”, — сказав він.

Прокачування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на час призупинення ділянки Міхалкі — Броди може бути забезпечене за рахунок раніше створених запасів нафти.

Нафтопровід “Дружба” забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи.

Нагадаємо, станом на кінець червня цього року Мозирський нафтопереробний завод в Одесі розвантажили 5 танкерів з нафтою.

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