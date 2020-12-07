Участок нефтепровода "Дружба" остановили на сутки из-за прокачки нефти из Одессы в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. “Транснефть” на сутки приостановила работу участка нефтепровода “Дружба” Михалки — Броды в направлении Венгрии и Словакии из-за плановой прокачки сырья на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из Одессы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель “Транснефти” Игорь Демин, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“На сутки остановлен участок Михалки — Броды (направление на Венгрию и Словакию) из-за плановой прокачки нефти из нефтепровода Одесса — Броды на Мозырь”, — сказал он.
Прокачка нефти в направлении Венгрии и Словакии на время приостановки участка Михалки — Броды может быть обеспечена за счет ранее созданных запасов нефти.
Нефтепровод “Дружба” обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
Напомним, состоянием на конец июня этого года Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Одессе разгрузили 5 танкеров с нефтью.