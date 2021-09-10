Ділок налагодив збут фейкових "COVID-довідок" для подорожей: підробив до 10 тис. документів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Києві чоловік організував “підпільну лабораторію”, робив фальшиві довідки про ПЛР-тести і вакцинацію від COVID-19 для клієнтів, яких знайшов у столичних турагентствах. Масштаби такого "бізнесу" дозволили ділкам нажитися на 5 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у СБУ.
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Як повідомляється, столичний підприємець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів, організував схему фальшування медичних довідок.
Цитата:
“Чоловік організував „підпільну лабораторію“ у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі”, — сказано у повідомленні.
Вказано, що зловмисники пропонували туристам “зручне” отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. Понад те, можна було придбати одразу дві “довідки” — для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень. Таким чином зловмисники заробили на цьому близько 5 млн грн.
Усього від початку року зловмисники, як вказано, виготовили майже 10 тисяч підроблених довідок.
Під час обшуку місця мешкання організатора було вилучено:
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- сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію;
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- підроблені печатки медичних установ;
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- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
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- банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.
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Наразі тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.
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