Ділок налагодив збут фейкових "COVID-довідок" для подорожей: підробив до 10 тис. документів

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Києві чоловік організував “підпільну лабораторію”, робив фальшиві довідки про ПЛР-тести і вакцинацію від COVID-19 для клієнтів, яких знайшов у столичних турагентствах. Масштаби такого "бізнесу" дозволили ділкам нажитися на 5 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у СБУ.

Деталі

Як повідомляється, столичний підприємець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів, організував схему фальшування медичних довідок.

Цитата:

“Чоловік організував „підпільну лабораторію“ у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі”, — сказано у повідомленні.

Вказано, що зловмисники пропонували туристам “зручне” отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. Понад те, можна було придбати одразу дві “довідки” — для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень. Таким чином зловмисники заробили на цьому близько 5 млн грн.

Усього від початку року зловмисники, як вказано, виготовили майже 10 тисяч підроблених довідок.

Під час обшуку місця мешкання організатора було вилучено:

  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію;
  • підроблені печатки медичних установ;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники виявили вже понад 400 підроблених COVID-сертифікатів

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