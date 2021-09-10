Делец наладил сбыт фейковых "COVID-справок" для путешествий: подделал до 10 тыс. документов

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114208 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127160 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111027 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109680 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138416 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121778 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161594 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143262 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179636 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172991 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 31131 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 43633 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 48179 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 79452 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 38401 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127158 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138416 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304313 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271124 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255946 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114208 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121276 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161594 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118911 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118493 просмотра
Актуальное
Делец наладил сбыт фейковых "COVID-справок" для путешествий: подделал до 10 тыс. документов

Делец наладил сбыт фейковых "COVID-справок" для путешествий: подделал до 10 тыс. документов

Киев  •  УНН

 • 25542 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве мужчина организовал "подпольную лабораторию", делал фальшивые справки о ПЦР-тестах и вакцинации от COVID-19 для клиентов, которых нашел в столичных турагентствах. Масштабы такого "бизнеса" позволили дельцам нажиться на 5 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в СБУ.

Детали

Как сообщается, столичный предприниматель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, организовал схему фальсификации медицинских справок.

Цитата:

"Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники", - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен. Таким образом злоумышленники заработали на этом около 5 млн грн.

Всего с начала года злоумышленники, как указано, изготовили почти 10 тыс. поддельных справок.

Во время обыска на месте проживания организатора было изъято:

  • сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
  • поддельные печати медицинских учреждений;
  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Сейчас продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники обнаружили уже более 400 поддельных COVID-сертификатов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы