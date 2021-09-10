Делец наладил сбыт фейковых "COVID-справок" для путешествий: подделал до 10 тыс. документов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве мужчина организовал "подпольную лабораторию", делал фальшивые справки о ПЦР-тестах и вакцинации от COVID-19 для клиентов, которых нашел в столичных турагентствах. Масштабы такого "бизнеса" позволили дельцам нажиться на 5 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в СБУ.
Детали
Как сообщается, столичный предприниматель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, организовал схему фальсификации медицинских справок.
Цитата:
"Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники", - говорится в сообщении.
Указано, что злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен. Таким образом злоумышленники заработали на этом около 5 млн грн.
Всего с начала года злоумышленники, как указано, изготовили почти 10 тыс. поддельных справок.
Во время обыска на месте проживания организатора было изъято:
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- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
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- поддельные печати медицинских учреждений;
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- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
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- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.
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Сейчас продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.
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