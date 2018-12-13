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Діда Мороза не можна запрошувати для дітей до 5 років - психолог

Київ • УНН

 • 46805 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Діда Мороза і Снігуроньку для привітання дітей можна запрошувати додому не раніше п’ятирічного віку, оскільки спілкування за такими персонажами може викликати стрес у малюків. Про це повідомила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, Президент "Міжнародної асоціації незалежних експертів медіа-простору" Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.

Діда Мороза не можна запрошувати для дітей до 5 років - психолог

"Запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку додому слід дітям не раніше п'ятирічного віку. У більш маленьких дітей спілкування з незвичайними новорічними персонажами може викликати стрес", - зазначила психолог.

За її словами, крім того, не слід водити малюків на всі можливі святкові заходи. Кількість таких заходів і їх тривалість повинні відповідати віку дитини. "Головне – якість заходів, а не їх кількість. Іноді перевагу слід віддавати більш камерним заходам або домашньому святкуванню", - наголосила психолог.

При цьому вона уточнила, що таке святкування буде кращим для вразливих, сором'язливих дітей, які нещодавно перехворіли, мають будь-які психологічні, неврологічні проблеми або хронічні захворювання.

Нагадаємо, в Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.

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