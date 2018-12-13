Діда Мороза не можна запрошувати для дітей до 5 років - психолог
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Діда Мороза і Снігуроньку для привітання дітей можна запрошувати додому не раніше п’ятирічного віку, оскільки спілкування за такими персонажами може викликати стрес у малюків. Про це повідомила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, Президент "Міжнародної асоціації незалежних експертів медіа-простору" Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.
"Запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку додому слід дітям не раніше п'ятирічного віку. У більш маленьких дітей спілкування з незвичайними новорічними персонажами може викликати стрес", - зазначила психолог.
За її словами, крім того, не слід водити малюків на всі можливі святкові заходи. Кількість таких заходів і їх тривалість повинні відповідати віку дитини. "Головне – якість заходів, а не їх кількість. Іноді перевагу слід віддавати більш камерним заходам або домашньому святкуванню", - наголосила психолог.
При цьому вона уточнила, що таке святкування буде кращим для вразливих, сором'язливих дітей, які нещодавно перехворіли, мають будь-які психологічні, неврологічні проблеми або хронічні захворювання.
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