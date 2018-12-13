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Деда Мороза нельзя приглашать для детей до 5 лет - психолог

Киев • УНН

 • 46804 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Деда Мороза и Снегурочку для поздравления детей можно приглашать домой не раньше пятилетнего возраста, поскольку общение с такими персонажами может вызвать стресс у детей. Об этом сообщила кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности, Президент "Международной ассоциации независимых экспертов медиа-пространства" Наталья Бугаева в комментарии корреспонденту УНН.

Деда Мороза нельзя приглашать для детей до 5 лет - психолог

"Приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом следует детям не раньше пятилетнего возраста. У более маленьких детей общения с необычными новогодними персонажами может вызвать стресс", - отметила психолог.

По ее словам, кроме того, не следует водить детей на все возможные праздничные мероприятия. Количество таких мероприятий и их продолжительность должны соответствовать возрасту ребенка. "Главное - качество мероприятий, а не их количество. Иногда предпочтение следует отдавать более камерным мерам или домашнем празднованию", - отметила психолог.

При этом она уточнила, что такое празднование будет лучшим для уязвимых, застенчивых детей, которые недавно переболели, имеют любые психологические, неврологические проблемы или хронические заболевания.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточный режим.

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