ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу, передає УНН.
“Викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом”, — йдеться у повідомленні.
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Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіоні, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.
“Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, у сумі близько 7 млн гривень”, — зазначається у повідомленні.
Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 7 серпня ГПУ передала до суду обвинувальний акт у справі про злочинні схеми у паливно-енергетичній сфері із виведенням 3 млрд грн.
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