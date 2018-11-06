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ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу, передає УНН.

“Викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом”, — йдеться у повідомленні.

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Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіоні, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.

“Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, у сумі близько 7 млн гривень”, — зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 7 серпня ГПУ передала до суду обвинувальний акт у справі про злочинні схеми у паливно-енергетичній сфері із виведенням 3 млрд грн.

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