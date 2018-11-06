ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили преступную схему легализации 7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба фискального органа, передает УНН.
“Раскрыта преступная схема легализации 7 млн грн, полученных преступным путем”, — говорится в сообщении.
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Должностные лица предприятий, предоставляющих услуги распределения и транспортировки газообразного топлива по трубопроводам в Киевском регионе, по предварительному сговору с неустановленными лицами в течение 2017-2018 годов проводили финансово-хозяйственные операции с использованием более 250 фиктивных предприятий.
“Как оказалось, такие финансовые сделки проводились с незаконно добытыми безналичными средствами, полученными в результате аферы, которая квалифицируется как общественно опасное противоправное деяние. Она в свою очередь, предшествовала легализации доходов, в особо крупном размере, в сумме около 7 млн гривен”, - отмечается в сообщении.
Досудебное расследование в начатом по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) уголовном производстве продолжается.
Напомним, 7 августа ГПУ передала в суд обвинительный акт по делу о преступных схемах в топливно-энергетической сфере с выводом 3 млрд грн.
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