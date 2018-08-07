ГПУ передала до суду обвинувальний акт у справі про злочинні схеми із виведенням 3 млрд грн

“Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням працівника державного підприємства та одного з керівників комерційного банку в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, заволодіння майном державних підприємств (у паливно-енергетичній сфері), Національного банку України та банківських установ шляхом зловживання службовим становищем, службового підроблення. За наслідками досудового розслідування обвинувальний акт прокурором у кримінальному провадженні 6 серпня 2018 року спрямовано до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

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З матеріалів провадження вбачається, що у 2010 році було створено злочинну організацію, до складу якої увійшли, зокрема, керівники та службові особи органів державної влади, державних підприємств, Національного банку України, комерційних банків.

Зазначається, що у результаті протиправної діяльності обвинувачених учасників злочинної організації, пов’язаної із вчиненням кримінальних правопорушень у паливно-енергетичній та банківській сферах, заподіяно матеріальну шкоду (збитки) державі на суму понад 3 млрд грн.

Злочинні дії зазначених двох членів злочинної організації органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року САП відкрила кримінальне провадження щодо незаконного збагачення нардепа Сергія Льовочкіна.