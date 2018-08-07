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ГПУ передала в суд обвинительный акт по делу о преступных схемах с выводом 3 млрд грн

ГПУ передала в суд обвинительный акт по делу о преступных схемах с выводом 3 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. ГПУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении двух членов преступной группировки, совершивших особо тяжкие экономические преступления и нанесли государству ущерб на сумму свыше 3 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению работника государственного предприятия и одного из руководителей коммерческого банка в участии в преступной организации, созданной с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, завладение имуществом государственных предприятий (в топливно-энергетической сфере), Национального банка Украины и банковских учреждений путем злоупотребления служебным положением, служебного подлога. По результатам предварительного расследования обвинительный акт прокурором в уголовном производстве 6 августа 2018 года направлен в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в сообщении.

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Из материалов производства усматривается, что в 2010 году была создана преступная организация, в состав которой вошли, в частности, руководители и должностные лица органов государственной власти, государственных предприятий, Национального банка Украины, коммерческих банков.

Отмечается, что в результате противоправной деятельности обвиняемых участников преступной организации, связанной с совершением уголовных преступлений в топливно-энергетической и банковской сферах, причинен материальный ущерб (убытки) государству на сумму свыше 3 млрд грн.

Преступные действия указанных двух членов преступной организации органом досудебного расследования квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, 1 июня 2017 года САП открыла уголовное производство относительно незаконного обогащения нардепа Сергея Левочкина.

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