Підпільний нафтопереробний завод виявлено на Сумщині

"Встановлено, що на територію заводу завозилась вуглеводна сировина невідомого походження, яку переробляли на бензин та дизельне пальне. Незаконно виготовлена продукція реалізовувалась без відповідних документів", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прокуратурі, вчора на території вказаного заводу в Охтирському районі було проведено санкціоновані обшуки та вилучено сировину та незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 143 тисячі літрів, а також промислове нафтопереробне обладнання. Орієнтовна вартість вилучених цінностей понад 7,4 млн грн.



У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України встановлюються особи, причетні до незаконного виробництва. Досудове слідство триває.



Нагадаємо, у м.Кривий Ріг у Дніпропетровській області поліція припинила діяльність незаконного нафтопереробного заводу.