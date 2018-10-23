Підпільний нафтопереробний завод виявлено на Сумщині

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Сумській області викрито незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.

"Встановлено, що на територію заводу завозилась вуглеводна сировина невідомого походження, яку переробляли на бензин та дизельне пальне. Незаконно виготовлена продукція реалізовувалась без відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вчора на території вказаного заводу в Охтирському районі було проведено санкціоновані обшуки та вилучено сировину та незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 143 тисячі літрів, а також промислове нафтопереробне обладнання. Орієнтовна вартість вилучених цінностей понад 7,4 млн грн.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України встановлюються особи, причетні до незаконного виробництва. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у м.Кривий Ріг у Дніпропетровській області поліція припинила діяльність незаконного нафтопереробного заводу.

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