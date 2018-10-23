Подпольный нефтеперерабатывающий завод обнаружен в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Сумской области разоблачено незаконное производство горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
"Установлено, что на территорию завода завозилось углеводородное сырье неизвестного происхождения, которое перерабатывали на бензин и дизельное топливо. Незаконно изготовленная продукция реализовывалась без соответствующих документов", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, вчера на территории указанного завода в Ахтырском районе было проведено санкционированные обыски и изъято сырье и незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы общим объемом более 143 000 литров, а также промышленное нефтеперерабатывающее оборудование. Ориентировочная стоимость изъятых ценностей более 7,4 млн грн.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины устанавливаются лица, причастные к незаконному производству. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в г. Кривой Рог в Днепропетровской области полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода.