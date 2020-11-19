Деталі від українського ЗРК намагались незаконно вивезти до Близького Сходу

“Контррозвідники СБ України задокументували та припинили протиправну діяльність посадовців однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю, які планували вивезти з нашої країни товари військового призначення. Оперативники спецслужби, зокрема, попередили незаконну поставку з України до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу “Оса-АК-М”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

Вказано, що наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передали до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на митниці запобігли ввезенню в Україну російських цільнокатаних колес вартістю 33 тис. євро.