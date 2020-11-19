Детали от украинского ЗРК пытались незаконно вывезти на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Контрразведка СБУ блокировала попытку незаконного вывоза из Украины агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М" в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Контрразведчики СБ Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения. Оперативники спецслужбы, в частности, предупредили незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.
Указано, что сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы передали в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на таможне предотвратили ввоз в Украину российских цельнокатаных колес стоимостью 33 тыс. евро.