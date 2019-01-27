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Десять людей загинули в результаті теракту в Буркіна-Фасо

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Десять людей стали жертвами нападу на півночі Буркіна-Фасо. Про це повідомило в неділю AFP з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.

За даними правоохоронців, озброєні люди в неділю вранці напали на село в північній частині країни, в результаті чого 10 людей загинули і двоє отримали серйозні поранення. Співрозмовники агентства уточнили, що атака розглядається як теракт.

З 2015 року північні райони Буркіна-Фасо часто піддаються атакам ісламістів. Останнім часом збройні радикали стали регулярно здійснювати атаки також і на заході і сході країни, в зонах поблизу кордону з Беніном і Того. У відповідь на активізацію бойовиків армія Буркіна-Фасо проводить операції з виявлення та ліквідації баз терористів.

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Як повідомляв УНН, раніше, у березні, поруч зі штаб-квартирою армії та французьким посольством у столиці Буркіна-Фасо, Уагадугу, пролунали вибухи і стрілянина. Після чого, чотири ісламські екстремісти, які атакували французьке посольство в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, були вбиті силовиками.

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