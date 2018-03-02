У Буркіна-Фасо вбили чотирьох нападників на французьке посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Чотири ісламські екстремісти, які у п’ятницю атакували французьке посольство в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, були вбиті силовиками. Про це заявив міністр зв'язку африканської держави, передає УНН з посиланням на AP.
Міністр зв'язку Буркіна-Фасо Ремі Данжуіну підтвердив, що за нападами як на посольство Франції, так і на штаб-квартиру армії Буркіна-Фасо в Уагадугу, стояли ісламські екстремісти. Він сказав, що було незрозуміло, скільки бойовиків влаштували напади в обох місцях, деякі з них могли втекти з місця атак.
Представники столичної лікарні повідомили, що під час нападів декілька людей отримали поранення.
Сама стрілянина та вибухи в п'ятницю, за словами поліції, розглядається як терористична атака ісламських екстремістів.
Свідки розповіли виданню, що помітили п’ятьох осіб, які приїхали на вантажівках до посольства Франції і почали стрілянину з вигуками "Аллаху Акбар".
Нагадаємо, 2 березня поруч зі штаб-квартирою армії та французьким посольством у столиці Буркіна-Фасо, Уагадугу, пролунали вибухи і стрілянина.