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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57787 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68944 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71841 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105573 просмотра

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В Буркина-Фасо убили четырех экстремистов, напавших на французское посольство

В Буркина-Фасо убили четырех экстремистов, напавших на французское посольство

Киев  •  УНН

 • 11654 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Четыре исламские экстремисты, которые в пятницу атаковали французское посольство в столице Буркина-Фасо Уагадугу, были убиты силовиками. Об этом заявил министр связи африканского государства, передает УНН со ссылкой на AP.

Министр связи Буркина-Фасо Реми Данжуину подтвердил, что за нападениями как на посольство Франции, так и на штаб-квартиру армии Буркина-Фасо в Уагадугу, стояли исламские экстремисты. Он сказал, что было непонятно, сколько боевиков устроили нападения в обоих местах, некоторые из них могли скрыться с места атак.

Представители столичной больнице сообщили, что во время нападений несколько человек получили ранения.

Сама стрельба и взрывы в пятницу, по словам полиции, рассматривается как террористическая атака исламских экстремистов.

Свидетели рассказали, что заметили пятерых человек, которые приехали на грузовиках в посольство Франции и начали стрельбу с криками "Аллаху Акбар".

Напомним, 2 марта рядом со штаб-квартирой армии и французским посольством в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, раздались взрывы и стрельба.

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