В Буркина-Фасо убили четырех экстремистов, напавших на французское посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Четыре исламские экстремисты, которые в пятницу атаковали французское посольство в столице Буркина-Фасо Уагадугу, были убиты силовиками. Об этом заявил министр связи африканского государства, передает УНН со ссылкой на AP.
Министр связи Буркина-Фасо Реми Данжуину подтвердил, что за нападениями как на посольство Франции, так и на штаб-квартиру армии Буркина-Фасо в Уагадугу, стояли исламские экстремисты. Он сказал, что было непонятно, сколько боевиков устроили нападения в обоих местах, некоторые из них могли скрыться с места атак.
Представители столичной больнице сообщили, что во время нападений несколько человек получили ранения.
Сама стрельба и взрывы в пятницу, по словам полиции, рассматривается как террористическая атака исламских экстремистов.
Свидетели рассказали, что заметили пятерых человек, которые приехали на грузовиках в посольство Франции и начали стрельбу с криками "Аллаху Акбар".
Напомним, 2 марта рядом со штаб-квартирой армии и французским посольством в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, раздались взрывы и стрельба.