Десять систем Patriot кардинально б змінили ситуацію, ми би зламали оборону росіян і пішли вперед - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що 10 комплексів протиракетної оборони Patriot можуть змінити ситуацію на полі бою на користь України.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що лише десять західних установок систем Patriot могли б кардинально змінити ситуацію на полі бою. Про це він заявив на пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Якби Україна у найближчі місяці Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів України, якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, то вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх оборону і пішли вперед. 10 Patriot - це кардинально б змінило ситуацію", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що знаходиться у позитиві від нещодавньої відповіді партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS.