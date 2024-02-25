Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что всего десять западных установок систем Patriot могли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если бы Украина в ближайшие месяцы Украина смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы мы могли бы применить ближе к линии фронта, то они бы к нам не подошли, отступили. Мы бы сломали их оборону и пошли вперед. 10 Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров по американским дальнобойным ракетам ATACMS.