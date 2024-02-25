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Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:59  •  13018 просмотра

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Зеленский заявил, что 10 комплексов противоракетной обороны Patriot могут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что всего десять западных установок систем Patriot могли бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если бы Украина в ближайшие месяцы Украина смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы мы могли бы применить ближе к линии фронта, то они бы к нам не подошли, отступили. Мы бы сломали их оборону и пошли вперед. 10 Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров по американским дальнобойным ракетам ATACMS.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
Десять систем Patriot кардинально б змінили ситуацію, ми би зламали оборону росіян і пішли вперед - Зеленський
Ten Patriot systems would dramatically change the situation, we would break the Russian defense and move forward - Zelensky
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