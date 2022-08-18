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"Дешева з політичної точки зору комбінація" - експерт про переговори Ердогана з путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ймовірно, у переговорах з російським президентом володимиром путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переслідує цілі отримати для Туреччини більш вигідні умови в так званій сирійській кампанії. Але в обмін на це він міг пообіцяти схилити Україну до підписання “мирної” угоди на умовах рф. Таку думку в коментарі УНН висловив директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Дешева з політичної точки зору комбінація" - експерт про переговори Ердогана з путіним

Цитата

«Існують переговори Ердогана і путіна. І я припускаю, що в рамках цих переговорів Ердоган пообіцяв путіну підняти питання про можливість збереження обличчя для нього і досягти якоїсь мирної угоди на вигідних для путіна умовах. Для чого це потрібно Ердогану? Щоб виторгувати для себе хороші умови в сирійській кампанії, яка вже розпочалася.

Ймовірно, путін пообіцяв йому не застосовувати авіацію проти турків, а у відповідь Ердоган має схилити Президента України на підписання “миру”. Така дешева з політичної точки зору комбінація, і наразі Ердоган намагається реалізувати цю обіцянку. Він розумний політик, і я не думаю, що при домовленості обіцяв стовідсотковий результат. Але цілком очевидно, що зараз він торгує обіцянками і робить все для їх виконання», – вважає Семиволос.

Деталі

Експерт додав, що через дані домовленості з путіним росте невдоволення з боку західних лідерів. На додачу ще й сирійська кампанія та внутрішня політика Ердогана сприймаються Заходом негативно. Хоча турецький президент вважає, що дозволивши Швеції та Фінляндії вступити до НАТО, він зменшує можливості Заходу його критикувати.

«Але він одночасно планує і виторгувати в американців літаки, і купує у росіян С-400. А це викликає ще більше незадоволення», – зазначив Семиволос.

Нагадаємо

5 серпня у Сочі відбулися переговори президента росії володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, які тривали понад 4 години. Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що міжнародне співтовариство не може покласти край війні в Україні, ігноруючи москву.

17 серпня повідомили, що Туреччина оголосила про початок військової операції проти курдських воєнізованих формувань на суміжній стороні найближчим часом. Як зазначається, країна ввела війська в Афрін.

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