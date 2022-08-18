"Дешевая с политической точки зрения комбинация" - эксперт о переговорах Эрдогана с путиным

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«Существуют переговоры Эрдогана и путина. И я предполагаю, что в рамках этих переговоров Эрдоган пообещал путину поднять вопрос о возможности сохранения лица для него и достичь какого-то мирного соглашения на выгодных для путина условиях. Зачем это нужно Эрдогану? Чтобы выторговать для себя хорошие условия в уже начавшейся сирийской кампании.

Вероятно, путин пообещал ему не применять авиацию против турок, а в ответ Эрдоган должен склонить Президента Украины на подписание “мира”. Такая дешевая с политической точки зрения комбинация, и сейчас Эрдоган пытается реализовать это обещание. Он умный политик, и я не думаю, что при договоренности обещал стопроцентный результат. Но совершенно очевидно, что сейчас он торгует обещаниями и делает все для их выполнения», – считает Семиволос.

Детали

Эксперт добавил, что из-за данных договоренностей с путиным растет недовольство со стороны западных лидеров. Вдобавок еще и сирийская кампания и внутренняя политика Эрдогана воспринимаются Западом негативно. Хотя турецкий президент считает, что, позволив Швеции и Финляндии вступить в НАТО, он уменьшает возможности Запада его критиковать.

«Но он одновременно планирует и выторговать у американцев самолеты, и покупает у россиян С-400. А это вызывает еще большее недовольство», – отметил Семиволос.

Напомним

5 августа в Сочи состоялись переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжавшиеся более 4 часов. Помощник президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что международное сообщество не может положить конец войне в Украине, игнорируя москву.

17 августа сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африн.