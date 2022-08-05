Війну на Україні не можна закінчити, ігноруючи росію – помічник Ердогана

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«Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози», — сказав Алтун агентству Reuters, заявивши, що дехто активно намагався підірвати зусилля Туреччини, не уточнивши, хто саме.

«Міжнародне співтовариство не може покласти край війні в Україні, ігноруючи росію. Дипломатія та світ мають перемогти», — сказав він.

«Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення».

Додамо

Ердоган у п'ятницю проведе зустріч з путіним перед зустріччю делегацій двох країн.

Туреччина має відносно добрі стосунки як з Україною, так і з росією. Анкара розкритикувала вторгнення та забезпечила Україну зброєю, але не ввела санкції проти росії.