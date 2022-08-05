Войну на Украине нельзя закончить, игнорируя россия – помощник Эрдогана

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«Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловые слезы», — сказал Алтун агентству Reuters, заявив, что некоторые активно пытались подорвать усилия Турции, не уточнив, кто именно.

«Международное сообщество не может положить конец войне в Украине, игнорируя россию. Дипломатия и мир должны победить», — сказал он.

«Мы стремимся использовать отношения Турции с россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения».

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Эрдоган в пятницу проведет встречу с путиным перед встречей делегаций двух стран.

Турция имеет относительно хорошие отношения как с Украиной, так и с россией. Анкара раскритиковала вторжение и снабдила Украину оружием, но не ввела санкции против россии.