Войну на Украине нельзя закончить, игнорируя россия – помощник Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Помощник президента Турции Фахреттин Алтун заявил в пятницу, что международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву, пишет УНН.
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«Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловые слезы», — сказал Алтун агентству Reuters, заявив, что некоторые активно пытались подорвать усилия Турции, не уточнив, кто именно.
«Международное сообщество не может положить конец войне в Украине, игнорируя россию. Дипломатия и мир должны победить», — сказал он.
«Мы стремимся использовать отношения Турции с россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения».
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Эрдоган в пятницу проведет встречу с путиным перед встречей делегаций двух стран.
Турция имеет относительно хорошие отношения как с Украиной, так и с россией. Анкара раскритиковала вторжение и снабдила Украину оружием, но не ввела санкции против россии.