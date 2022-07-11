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Десантники показали, як “демілітаризували” два російських танка на Донеччині

Десантники показали, як “демілітаризували” два російських танка на Донеччині

Київ • УНН

 • 153432 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Львівські десантники “демілітаризували” два російських танка на Донеччині. Відео ювелірної роботи українських воїнів оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України, пише УНН.

Цитата

«На Донеччині, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України “демілітаризували” два російських танка, перетворивши їх на металобрухт», - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Повідомляється, що бойові машини російських окупантів були знищені десантниками з американського ПТРК “Javelin” та українського “Стугна-П”.

«Продовжуємо “полювання” за бронетехнікою загарбників. Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні», - наголошують у ДШВ.

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