Десантники показали, як “демілітаризували” два російських танка на Донеччині

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«На Донеччині, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України “демілітаризували” два російських танка, перетворивши їх на металобрухт», - повідомили в пресслужбі.

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Повідомляється, що бойові машини російських окупантів були знищені десантниками з американського ПТРК “Javelin” та українського “Стугна-П”.

«Продовжуємо “полювання” за бронетехнікою загарбників. Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні», - наголошують у ДШВ.

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