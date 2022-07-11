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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Десантники показали, как "демилитаризовали" два российских танка в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Львовские десантники “демилитаризовали” два российских танка в Донецкой области. Видео ювелирной работы украинских воинов обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины, пишет УНН.

Цитата

«В Донецкой области, воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины “демилитаризовали” два российских танка, превратив их в металлолом», - сообщили в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что боевые машины российских оккупантов были уничтожены десантниками из американского ПТРК “Javelin” и украинского “Стугна-П”.

«Продолжаем “охоту” за бронетехникой захватчиков. Смерть русским оккупантам! Вместе к Победе! Слава Украине», - отмечают в ДШВ.

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