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Держстат запустив додаток "Статистика в смартфоні"

Держстат запустив додаток "Статистика в смартфоні"

Київ • УНН

 • 16354 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Державна служба статистики України запустила мобільний додаток “Статистика у смартфоні”. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

“Державна служба статистики України запустила новий мобільний додаток “Статистика в смартфоні”. Наразі додаток працює для операційної системи Android 4.1 та новіших версій та безкоштовно доступний для завантаження на Google Play”, - написав Олег Немчінов.

Він зазначив, що у додатку можна отримати:

- доступ до актуальної офіційної державної статистичної інформації;
- групування наборів даних за темами (галузями статистики);
- візуалізацію у вигляді графіків і гістограм за обраними параметрами (показники, класифікації, територія та період);
- збереження обраної статистичної інформації до розділу “Мої набори” для швидкого доступу у майбутньому;
- поширення скріншотів із візуалізованою офіційною державною статистичною інформацією через месенджери та соціальні мережі.

“Додаток двомовний (українська та англійська), має зручний інтерфейс і надає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних… Офіційна державна статистична інформація згрупована за темами (галузями статистики) – ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля та інші, які відображаються в головному меню”, - додав Немчінов.

Нагадаємо, додаток "Дій вдома" став "Вдома": у МОЗ пояснили, що з’явилось у додатку після ребрендингу.

Українські Національні Новини

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