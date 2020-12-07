Держстат запустив додаток "Статистика в смартфоні"

“Державна служба статистики України запустила новий мобільний додаток “Статистика в смартфоні”. Наразі додаток працює для операційної системи Android 4.1 та новіших версій та безкоштовно доступний для завантаження на Google Play”, - написав Олег Немчінов.

Він зазначив, що у додатку можна отримати:

- доступ до актуальної офіційної державної статистичної інформації;

- групування наборів даних за темами (галузями статистики);

- візуалізацію у вигляді графіків і гістограм за обраними параметрами (показники, класифікації, територія та період);

- збереження обраної статистичної інформації до розділу “Мої набори” для швидкого доступу у майбутньому;

- поширення скріншотів із візуалізованою офіційною державною статистичною інформацією через месенджери та соціальні мережі.

“Додаток двомовний (українська та англійська), має зручний інтерфейс і надає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних… Офіційна державна статистична інформація згрупована за темами (галузями статистики) – ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля та інші, які відображаються в головному меню”, - додав Немчінов.

Нагадаємо, додаток "Дій вдома" став "Вдома": у МОЗ пояснили, що з’явилось у додатку після ребрендингу.