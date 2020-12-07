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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23721 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81970 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101603 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117695 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152442 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Госстат запустил приложение "Статистика в смартфоне"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Государственная служба статистики Украины запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне". Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Государственная служба статистики Украины запустила новое мобильное приложение "Статистика в смартфоне". Сейчас приложение работает для операционной системы Android 4.1 и более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play", - написал Олег Немчинов.

Он отметил, что в приложении можно получить:

- доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
- группировка наборов данных по темам (отраслям статистики);
- визуализацию в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
- сохранение выбранной статистической информации в разделе "Мои наборы" для быстрого доступа в будущем;
- распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.

"Приложение двуязычное (украинский и английский), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных... Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслям статистики) - ВВП, население, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню", - добавил Немчинов.

Напомним, приложение "Дій вдома" стало "Вдома": в Минздраве объяснили, что появилось в приложении после ребрендинга.

Украинские Национальные Новости

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