Госстат запустил приложение "Статистика в смартфоне"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Государственная служба статистики Украины запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне". Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
"Государственная служба статистики Украины запустила новое мобильное приложение "Статистика в смартфоне". Сейчас приложение работает для операционной системы Android 4.1 и более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play", - написал Олег Немчинов.
Он отметил, что в приложении можно получить:
- доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
- группировка наборов данных по темам (отраслям статистики);
- визуализацию в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
- сохранение выбранной статистической информации в разделе "Мои наборы" для быстрого доступа в будущем;
- распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.
"Приложение двуязычное (украинский и английский), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных... Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслям статистики) - ВВП, население, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню", - добавил Немчинов.
Напомним, приложение "Дій вдома" стало "Вдома": в Минздраве объяснили, что появилось в приложении после ребрендинга.