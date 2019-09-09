Держстат: споживчі ціни у серпні знизилися на 0,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Споживчі ціни у серпня знизилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Про це передає УНН із посиланням на Державну службу статистики України.
“Споживчі ціни в серпні 2019 р. порівняно із липнем цього року знизилися на 0,3%, а з початку року зросли на 2,7%”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, базова інфляція в серпні 2019 р. порівняно із липнем цього року становила − 0,1%, а з початку року — 2,1%.
“Найбільше подешевшали овочі та фрукти (на 9,0% та 8,4%). На 2,0–0,1% знизилися ціни на цукор, сири, кисломолочну продукцію. Водночас на 39,2% подорожчали яйця, на 1,0–0,6% — м’ясо та м’ясопродукти, молоко, хліб, масло, сало”, — йдеться в повідомленні.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, на тютюнові вироби — на 1,4%, алкогольні напої — на 0,3%. Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема, взуття — на 4,5%, одяг — на 1,5%.
“Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 4,5%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 0,7%, плати за оренду житла на 0,5%”, — йдеться в повідомленні.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,6% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,7% та автомобілів на 1,1%.
Нагадаємо, у середньому українське домогосподарство витрачає близько 3600 грн на місяць на продукти харчування і безалкогольні напої і ще 408 грн на охорону здоров’я.