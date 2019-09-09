Госстат: потребительские цены в августе снизились на 0,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Потребительские цены в августе снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
“Потребительские цены в августе 2019 г. по сравнению с июлем этого года снизились на 0,3%, а с начала года выросли на 2,7%”, — говорится в сообщении.
Кроме того, базовая инфляция в августе 2019 г. по сравнению с июлем этого года составила — 0,1%, а с начала года — 2,1%.
“Больше всего подешевели овощи и фрукты (на 9,0% и 8,4%). На 2,0-0,1% снизились цены на сахар, сыры, кисломолочную продукцию. В то же время на 39,2% подорожали яйца, на 1,0-0,6% — мясо и мясопродукты, молоко, хлеб, масло, сало”, — говорится в сообщении.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, на табачные изделия — на 1,4%, алкогольные напитки — на 0,3%. Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, обувь — на 4,5%, одежда — на 1,5%.
“Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,5%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 0,7%, платы за аренду жилья на 0,5%”, — говорится в сообщении.
Цены на транспорт в целом снизились на 0,6% в основном из-за удешевления топлива и масел на 1,7% и автомобилей на 1,1%.
Напомним, в среднем украинское домохозяйство тратит около 3600 грн в месяц на продукты питания и безалкогольные напитки и еще 408 грн на здравоохранение.