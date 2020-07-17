Держпідряд в оборонці на 56 млн грн дістався приватній фірмі

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Міністерство оборони України 3 липня замовило приватній компанії проведення капітального ремонту 152 дизельних двигунів УТД-20 за 55,65 млн гривень (366 тис. грн за двигун). Про це йдеться на сайті публічних закупівель ProZorro, передає УНН.

Компанія була єдним учасником закупівлі, і відтепер (до 15 листопада 2020 року) має виконати капітальний ремонт 152 безкомпресорних V-подібних чотиритактних шестициліндрових дизельних двигунів УТД-20 для військової техніки.

Гарантійний строк експлуатації після ремонту повинен становити два роки, а гарантійне напрацювання — 350 мотогодин.

Засновником і директором “Променерго” із Мерефи Харківської області є місцевий житель Валентин Афонін. Компанія має адмінбудівлю, цехи, обладнання, інструменти і 130 працівників.

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З початку 2017 року компанія отримала перемогу у 41 держзакупівлі на суму у понад 100 млн грн (108 299 381.10 грн). 

Основними замовниками послуг і товарів “Променерго” є військові частини і Міноборони.

Так, у серпні 2019 року МО замовляло у харківської фірми поставку двигунів UTD-20U їх власного виробництва по 775 тис грн без ПДВ. Тоді “Променерго” теж отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. 

А вже травні поточного року “Променерго” виграло тендер МО на капітальний ремонт трансмісії до бойової машини піхоти БМП. Сума закупівлі склала більш як 15 млн грн.

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Раніше УНН писав про сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги, в якому перемогла компанія-фігурант кримінального провадження. 

Нагадаємо, про аудит оборонки у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Доля цього аудиту невідома.

Натомість вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із “ковідного” фонду теж на аудит оборонки, інформувало “Слово і діло”. 

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема “Радіо Свободі” Головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

“Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників”, — сказав він журналістам. 

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